Війська РФ увійшли в Кирилівку Запорізької області, місцева влада відмовилась від співпраці з окупантами

Про це повідомив селищний голова Кирилівки Іван Малєєв.



З його слів, 25 березня 2022 року російські окупанти увійшли в селище та представилися військовою комендатурою Мелітополя. Після чого голові Кирилівки була запропонована співраця, від якої Малєєв відмовився.



"Я не знаю наскільки довго вони дадуть нам можливість працювати, але як би там не було прошу всіх дотримуватися спокою, не нервувати. Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - повідомив селищний голова.







Нагадаємо, у Мелітополі місцева депутатка від ОПЗЖ Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".