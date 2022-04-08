Великої ймовірності наступу з боку так званої ПМР не бачу, - Братчук
Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що деякі активні дії так званої армії ПМР- це лише демонстрація з боку російського окупаційного контингенту
Про це він наголосив в етері Espreso TV
“Буду говорити про певні ризики, ми знаємо що там відбувається- це демонстрація деяких активних дій, я підкреслюю саме слово "демонстрація", з боку російського окупаційного контингенту. Не забуваємо, що ПМР- це тимчасово окупована територія Молдови, те саме стосується так званої армії ПМР. Там морально-психологічний стан цього гарматного м‘яса низький і я не хочу, щоб вони це зробили, щоб вони рушили на Одещину. На сьогодні, такої великої ймовірності наступу, чи то намагання вклинитися на нашу територію не бачу, відповідні сили й засоби у нас відпрацьовані. Тому, ласкаво просимо до пекла!" - заявив Братчук.
Речник оперативного штабу також додав, що жоден ворожий літак на територію України не пролетить.
“Сили ППО лише чекають на те, щоб їх збивати. Сподіваюсь, позиція Молдови в цьому плані незмінна. Кишинів, як і весь молдавський народ, хоче повернути цю територію своєї Батьківщини, яка, нагадаю, тимчасово окупована. Так що тримаємо стрій, ми готові до будь-яких ризиків і до будь-яких викликів”,- підсумував Братчук.
Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що деякі активні дії так званої армії ПМР- це лише демонстрація з боку російського окупаційного контингенту
Нагадаємо: на аеродромі Тирасполь (Придніспров’я) триває підготовка для прийому літаків. Не виключено, що окупанти спробують задіяти Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку
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