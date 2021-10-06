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Вемір Давітян назвав умови, за яких необхідний антирейдерський захист

6 жовтня, 2021 середа
13:09
Новини Давітян

Юрист Вемір Давітян вважає, що якщо в корпораціях почали відбуватись раніше нехарактерні для них речі, то кожен з подібних фактів або їх сукупність повинні бути ретельно перевірені і проаналізовані на предмет "рейдерогенності"

Він зазначає, що не обов'язково кожен випадок, наприклад, негативна інформація в ЗМІ, є проявом недружнього поглинання. Але сукупність таких факторів дозволяє робити висновок про наявність рейдерської загрози для корпорації і необхідності звернення до професійних антирейдерів з подальшим прийняттям заходів економіко-правової безпеки.

"Замовлене формування негативного іміджу корпорації в інформаційному просторі і в колегіальних професійних колах, соціальних мережах, поява негативних коментарів, замовних експертних думок, виступів ЛОМів. Виникнення несподіваних непорозумінь в роботі з традиційними партнерами, відмова контрагентів від усталеної практики взаємозв'язків (наприклад, нехарактерна вимога передоплати, труднощі з пролонгацією дії договорів), а також нехарактерна і підозріла раптова скупка заборгованостей корпорації на ринку боргових зобов'язань", - все це фактори, які повинні викликати у корпорацій підозру на рейдерство, запевняє юрист.

Сюди ж він відносить і появу протестів "професійних" активістів та громадських діячів, які раніше не виявляли інтересу до діяльності корпорації, однак раптово перейнялися її життям.

Особливі підозри повинна викликати, на думку фахівця, практика зареєстрованих суб'єктів зі схожими або подібними назвами в назві корпорації або її структурних відокремлених підрозділів, які позиціонують себе як підміна корпорації, а також переадресація звернень / кореспонденції корпорації на таких суб'єктів.

"У цей же список входить поява в орбіті діяльності корпорації осіб, які несанкціоновано представляються прізвищами топ-управлінців або персоналом корпорації, здатних пред'являти такі документи в банках, державних органах, у контрагентів і т.д.", - додає співрозмовник.

Резюмуючи, Вемір Давітян зазначає, що насторожувати корпорації повинно отримання порожніх конвертів рекомендованих листів або конвертів з «сміттєвим» вкладенням з повідомленням про вручення від невідомих осіб або порожніх конвертів від державних органів. Також в його практиці зустрічалися і прецеденти отримання сигналів про зацікавленість інформацією про корпорацію з державних реєстрів третіми особами з невизначеними намірами. З його слів, все це приводи для серйозного аналізу і проведення консультація з фахівцями з питань антирейдерства. 



 
Вемір Давітян
Юридична Фірма Новем
Новем
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