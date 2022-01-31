Венедіктова підписала підозру нардепу-"слузі" Кузьміних

Про це Венедіктова повідомила у Facebook.



"Минулої п'ятниці (28 січня, - ред.) детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був затриманий народний депутат України 9 скликання", - написала генпрокурорка.



Венедіктова зазначила, що нардепа підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень і впливу. За її словами, правопорушення було скоєне у сфері медицини.

"Впевнена, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст в процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здров'я - зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори... Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - зазначила Венедіктова.

