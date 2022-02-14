Венедіктова: реакція щодо нападу на журналістів у Дніпрі буде адекватною, справа на контролі

Про це вона написала у Фейсбуці.



За словами генпрокурорки, вона переглянула всю наявну в інтернеті інформацію про напад на знімальну групу журналіста-розслідувача Михайла Ткача з видання "Українська правда", що стався в аеропорту Дніпра. Ірина Венедіктова доручила прокурорам негайно включитися в роботу, а керівник прокуратури Дніпропетровщини 14 лютого особисто про хід проведення слічих дій.



"Реакція буде адекватною. Справа на контролі. Охорона повинна охороняти, а не …Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, 13 лютого у Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста Михайла Ткача.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb