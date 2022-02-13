У Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста Михайла Ткача
Вдень у неділю, 13 лютого 2022 року, в місті Дніпрі співробітники охорони здійснили напад на знімальну групу журналіста-розслідувача Михайла Ткача ("Українська правда")
Подробиці наводить сам Ткач у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"Біля VIP-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону щоб видалити відео", - зазначає журналіст.
На підтвердження своїх слів Михайло Ткач наводить відповідні фото- і відеокадри.
Заборону на зйомку представник охоронною фірми пояснив тим, що знімальна група нібито перебувала на "забороненій території".
Присутня на місці поліція намагалася завадити конфлікту.
"Давайте якось мирно розійдемося", - сказав Ткачу представник правоохоронців.
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