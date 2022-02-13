У Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста Михайла Ткача

Подробиці наводить сам Ткач у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Біля VIP-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону щоб видалити відео", - зазначає журналіст.





На підтвердження своїх слів Михайло Ткач наводить відповідні фото- і відеокадри.





Заборону на зйомку представник охоронною фірми пояснив тим, що знімальна група нібито перебувала на "забороненій території".



Присутня на місці поліція намагалася завадити конфлікту.



"Давайте якось мирно розійдемося", - сказав Ткачу представник правоохоронців.





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