Венедіктова та Монастирський поїхали до Трускавця звітувати перед "слугами"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Ірина Венедіктова та глава НАЗК Олександр Новіков беруть участь у виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці
Про це повідомила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За її словами, у суботу, 2 жовтня, у Трускавці почалася сесія нардепів із силовиками, в якій беруть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Ірина Венедіктова та глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
"Почалася сесія із силовиками. У ній беруть участь генпрокурор Ірина Венедіктова, голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський", – розповіла Кравчук.
Вона додала, що СБУ, Митниця, Державна фіскальна служба представлені в Трускавці на рівні заступників.
- 2 жовтня стало відомо, що під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував оновлену програму діяльності Уряду.
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