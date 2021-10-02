Венедіктова та Монастирський поїхали до Трускавця звітувати перед "слугами"

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, у суботу, 2 жовтня, у Трускавці почалася сесія нардепів із силовиками, в якій беруть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Ірина Венедіктова та глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Почалася сесія із силовиками. У ній беруть участь генпрокурор Ірина Венедіктова, голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський", – розповіла Кравчук.

Вона додала, що СБУ, Митниця, Державна фіскальна служба представлені в Трускавці на рівні заступників.