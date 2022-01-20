Вербували жінок для секс-послуг у Туреччині: на Київщині викрили зловмисниць
У Київській області правоохронці затримали двох українок, які вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині
Про це повідомляє пресцентр МВС.
Для особистого збагачення зловмисниці шукали на Київщині жінок з неблагонадійних і малозабезпечених родин. Використовуючи їхній вразливий стан, вербували їх і переправляли через аеропорт "Бориспіль" до Туреччини.
Поліція задокументувала злочинну схему фігуранток справи та факт вербування.
Правоохоронці затримали двох зловмисниць, мешканок Бориспільського району. Під час обшуків було вилучено документацію, техніку й інші речові докази. Також поліцейські виявили понад 3 кг канабісу, який, імовірно, готували для продажу.
Жінкам повідомили про підозру й оберуть запобіжний захід.
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