Вербували жінок для секс-послуг у Туреччині: на Київщині викрили зловмисниць

Про це повідомляє пресцентр МВС.



Для особистого збагачення зловмисниці шукали на Київщині жінок з неблагонадійних і малозабезпечених родин. Використовуючи їхній вразливий стан, вербували їх і переправляли через аеропорт "Бориспіль" до Туреччини.



Поліція задокументувала злочинну схему фігуранток справи та факт вербування.



Правоохоронці затримали двох зловмисниць, мешканок Бориспільського району. Під час обшуків було вилучено документацію, техніку й інші речові докази. Також поліцейські виявили понад 3 кг канабісу, який, імовірно, готували для продажу.



Жінкам повідомили про підозру й оберуть запобіжний захід.

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