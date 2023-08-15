Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"
Шлях до перемоги у війні буде довгим і важким, а українцям слід налаштуватися на тривалу боротьбу і оголосити мораторій на політиканство
Про це розмірковує віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим і важким. "2−3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — усе це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу", — пише вона в Telegram.
Верещук наголосила, що кожен на своєму місці може працювати для перемоги. Верещук також закликала робити максимум і підтримувати одне одного.
"Налаштовуємося на марафон, а не спринт, на бій із дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що не "злітає". Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватися", — додала вона.
Окрім цього Верещук пропонує прирівняти корупцію до держзради і жорстко карати за неї.
Також закликає оголосити мораторій на політиканство та горлопанство. А до чвар повернутись після війни.
- Нагадаємо, 8 серпня Ірина Верещук заявила про підготовку до евакуації дітей з окремих районів Харківщини.
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