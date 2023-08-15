Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"

Про це розмірковує віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим і важким. "2−3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — усе це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу", — пише вона в Telegram.

Верещук наголосила, що кожен на своєму місці може працювати для перемоги. Верещук також закликала робити максимум і підтримувати одне одного.

"Налаштовуємося на марафон, а не спринт, на бій із дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що не "злітає". Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватися", — додала вона.

Окрім цього Верещук пропонує прирівняти корупцію до держзради і жорстко карати за неї.

Також закликає оголосити мораторій на політиканство та горлопанство. А до чвар повернутись після війни.