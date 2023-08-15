Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"

Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"

15 серпня, 2023 вiвторок
22:46
Суспільство

Шлях до перемоги у війні буде довгим і важким, а українцям слід налаштуватися на тривалу боротьбу і оголосити мораторій на політиканство

Про це розмірковує віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим і важким. "2−3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — усе це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу", — пише вона в Telegram.

Верещук наголосила, що кожен на своєму місці може працювати для перемоги. Верещук також закликала робити максимум і підтримувати одне одного.

"Налаштовуємося на марафон, а не спринт, на бій із дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що не "злітає". Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватися", — додала вона.

Окрім цього Верещук пропонує прирівняти корупцію до держзради і жорстко карати за неї.

Також закликає оголосити мораторій на політиканство та горлопанство. А до чвар повернутись після війни.

  • Нагадаємо, 8 серпня Ірина Верещук заявила про підготовку до евакуації дітей з окремих районів Харківщини.
корупція в Україні
Війна з Росією
Ірина Верещук
Читайте також:
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення
14 серпня, 2023 понедiлок
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Роман Костенко
14 серпня, 2023 понедiлок
Полковник СБУ Костенко про справи Червінського та Марченка: Прийде час, коли військові почнуть себе захищати
Віталій Портников
13 серпня, 2023 неділя
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
23:10
Оновлено
літак L-39 Росія
У Краснодарському краї розбився військовий літак: загинув пілот, який воював в Україні
22:59
Оновлено
Марсель - Панатінаїкос, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: Результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
22:23
Оновлено
Росія, РФ, пожежа
Поблизу Санкт-Петербурга сталася пожежа на ключовій електропідстанції регіону, - ЗМІ
21:57
Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
21:32
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичні атаки РФ на мирні українські міста не впливають на лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
21:23
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва
21:16
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
21:03
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
20:58
Саміт НАТО, країни G7
Північна Македонія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
20:24
Неймар
Неймар перейшов з ПСЖ до "Аль-Хіляля"
20:16
Росія, РФ, пожежа
Слідчі РФ назвали версію вибуху АЗС в Дагестані, де загинули понад 30 людей
20:01
OPINION
Сашко Лірник
Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців
19:57
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
19:50
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
У РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників"
19:42
внутрішні переселенці
В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування
19:03
Литва прапор
Україна остаточно схвалила угоду з Литвою про взаємне визнання водійських посвідчень
18:49
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
18:45
ЛГБТ
З якими проблемами найчастіше стикаються українські біженці ЛГБТКІ+ за кордоном. Дослідження
18:31
Оновлено
ізраїль україна
В Україну надійшла партія ліків, яку надіслав уряд Ізраїлю на прохання Києва
18:25
У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
18:15
На фото: хабар
Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
18:09
пігулки_ліки
Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
18:07
Огляд
ракети Taurus
Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні
18:04
OPINION
Ігор Гулик
У вирві війни
18:01
Шойґу і Герасімов
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
17:58
Олешки
Мер окупованих Олешків Рищук: жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені
17:47
заборона УПЦ МП
На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга припустили можливість передачі Україною Росії територій в обмін на членство в НАТО. В МЗС відреагували
17:23
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
17:12
Нафтогаз
Ще три облгази, які належали Фірташу, перейшли в управління Нафтогазу
17:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
17:09
Дмитро Кулеба
Напередодні сесії Генасамблеї ООН Кулеба обговорив партнерство з очільниками МЗС Руанди, Кенії та Малаві
16:57
Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки
Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей
16:56
Австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти, врятували в Індонезії
Понад 38 годин у морі: в Індонезії врятували австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти
16:55
Ексклюзив
"Росіянам не світить": експерт Defense Express пояснив, чому біля Куп'янська РФ зазнає стратегічної поразки
16:45
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Жінки у гірничій справі: як Ferrexpo зміцнює гендерну рівність
16:28
Трамп
Експрезиденту США Трампу оголосили четверте кримінальне звинувачення
16:26
Оновлено
Джордж Сорос
Нова операційна модель: Фонд Сороса спростував інформацію про згортання діяльності в ЄС
16:24
Російська армія обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV