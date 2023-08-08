Верещук заявила про підготовку до евакуації дітей з окремих районів Харківщини

Про це Ірина Верещук сказала в етері телемарафону.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зокрема, мова йде про обов'язкову евакуацію з деяких населених пунктів.

"Готується нова область - Харківщина готується до обов'язкової евакуації, в тому числі з деяких населених пунктів - у примусовий спосіб щодо дітей", - сказала Верещук.

Проте Ірина Верещук поки не пояснила, про яку кількість населених пунктів йдеться.

"Я б хотіла дочекатися, бо рішення спочатку має бути Ради оборони Харківської області, а ми вчора мали розмову з Олегом Синєгубовим - керівником ОВА, і він поінформував, що таке рішення буде, враховуючи наші наступальні дії. Ворог відповідає, і нам потрібно бути готовими. Ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало", - йдеться у заяві Ірини Верещук.