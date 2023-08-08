Верещук заявила про підготовку до евакуації дітей з окремих районів Харківщини
Окремі райони Харківської області готуються до обов’язкової евакуації дітей
Про це Ірина Верещук сказала в етері телемарафону.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зокрема, мова йде про обов'язкову евакуацію з деяких населених пунктів.
"Готується нова область - Харківщина готується до обов'язкової евакуації, в тому числі з деяких населених пунктів - у примусовий спосіб щодо дітей", - сказала Верещук.
Проте Ірина Верещук поки не пояснила, про яку кількість населених пунктів йдеться.
"Я б хотіла дочекатися, бо рішення спочатку має бути Ради оборони Харківської області, а ми вчора мали розмову з Олегом Синєгубовим - керівником ОВА, і він поінформував, що таке рішення буде, враховуючи наші наступальні дії. Ворог відповідає, і нам потрібно бути готовими. Ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало", - йдеться у заяві Ірини Верещук.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом останньої доби РФ завдала авіаційних ударів у районах Синьківки й Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області.
- 8 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку.
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