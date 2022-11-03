Верещук розповіла, куди можна евакуюватися з небезпечних територій України

Про це віцепрем’єрка розповіла в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У цих та інших регіонах готові прийняти людей, що евакуюються, та розмістити на зиму", - стверджує Верещук.

Віцепремʼєрка зазначила, що держава забезпечує рух евакуаційних потягів, розселення, медицинський догляд та харчування.

Також внутрішньо переміщені громадяни можуть отримати фінансову допомогу: 2 тис. грн для дорослого, 3 тис. грн – для дитини чи людини з інвалідністю.

"Люди отримують гроші просто в дорозі, в потягах чи на пероні, куди вони прибувають. На сьогодні ми виплатили вже 75 млн грн. Ми дуже вдячні громадянам, які дослухалися і виїжджають на зиму у безпечні місця, щоб не наражати на небезпеку свої сім’ї, дітей, маломобільних людей!"- говорить віцепремʼєрка.

Біженці, які повернулися в Україну з Євросоюзу і мають тимчасовий захист, зможуть знову поїхати в ЄС на зимівку.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.

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