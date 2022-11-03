У МОЗ відповіли, чи треба розпочинати курс вакцинації від COVID-19 заново, якщо отримали щеплення понад рік тому
Міністерство охорони здоров’я попереджає, що для захисту від важкого перебігу коронавірусу необхідно зробити бустерну вакцину, а початок нового курсу щеплень не потрібен
Про це мовиться на офіційній сторінці МОЗ у фейсбук.
“Дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в Україні. Через 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне щеплення”, - повідомляє МОЗ.
Міністерство наголошує, якщо людина зробила щеплення понад рік тому, не варто проходити курс вакцинації знову. Бустерна вакцина забезпечить захист від важких проявів хвороби, головне - зробити щеплення якнайшвидше.
“Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер”, - додають у міністерстві.
Адреси та контакти, де можна отримати бустерне щеплення за посиланням.
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