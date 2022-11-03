Про це мовиться на офіційній сторінці МОЗ у фейсбук.

“Дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в Україні. Через 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне щеплення”, - повідомляє МОЗ.

Міністерство наголошує, якщо людина зробила щеплення понад рік тому, не варто проходити курс вакцинації знову. Бустерна вакцина забезпечить захист від важких проявів хвороби, головне - зробити щеплення якнайшвидше.

“Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер”, - додають у міністерстві.

Адреси та контакти, де можна отримати бустерне щеплення за посиланням.

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