За тиждень на ковід в Україні захворіли понад 16 тисяч людей
У період з 24 по 30 листопада в Україні на коронавірус захворіло 16 378 людей, серед них 1641 дитина та 273 медпрацівники
Про це інформує МОЗ.
Зазначають також, що за звітний період 99 204 люди зробили щеплення. З усі проведених вакцинацій 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.
Крім того, за минулий тиждень госпіталізували 3900 людей. 179 людей загинуло, а 29 413 - одужали.
За весь час із початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 5 312 632 людей. Одужало за цей час 5 155 465 людей, а померло - 110 186.
В Україні провели 32 707 848 тестів на захворювання COVID-19 з початку пандемії. Вакцинувалося з початку вакцинальної кампанії 16 166 425 людей. З них дві дози отримали 15 356 041 людина, 2 673 652 людини - першу бустерну дозу, а 105 931 людина - другу бустерну дозу. Майже 810 тис. людей не отримали другу бустерну дозу вакцини, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу.
- 28 жовтня в Україну доставили 2,3 млн доз вакцин Pfizer.
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