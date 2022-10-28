В Україну доставили ще 2,3 млн доз вакцин Pfizer

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Зазначають, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Їх надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Надана вакцина призначена і для первинної вакцинації, і для бустерних доз.

Вакцина буде доступна у 23 регіонах України. Зокрема в Київ доставлять понад 31 тис. доз. Львівщина отримає понад 29 тис., Полтавщина – понад 23 тис., Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз. Так, у кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тис. вакцин.

Загальна кількість вакцин, наданих Україні з початку пандемії, складає понад 6,4 млн доз.

У МОЗ також нагадали, що бустерну дозу вакцини можуть отримати всі громадяни старші 18 років. Важливо також, щоб бустер отримали ті, хто перебуває в групі ризику, - люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Крім того, люди з послабленим імунітетом можуть отримати до 5 доз вакцини проти ковіду.

25 жовтня стало відомо, що в період з 17 по 23 жовтня в Україні на ковід захворіло майже 17 тис. людей.