В Україну доставили ще 2,3 млн доз вакцин Pfizer
США надали Україні ще 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу від Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX
Про це повідомили на сайті МОЗ.
Зазначають, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Їх надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.
Надана вакцина призначена і для первинної вакцинації, і для бустерних доз.
Вакцина буде доступна у 23 регіонах України. Зокрема в Київ доставлять понад 31 тис. доз. Львівщина отримає понад 29 тис., Полтавщина – понад 23 тис., Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз. Так, у кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тис. вакцин.
Загальна кількість вакцин, наданих Україні з початку пандемії, складає понад 6,4 млн доз.
У МОЗ також нагадали, що бустерну дозу вакцини можуть отримати всі громадяни старші 18 років. Важливо також, щоб бустер отримали ті, хто перебуває в групі ризику, - люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Крім того, люди з послабленим імунітетом можуть отримати до 5 доз вакцини проти ковіду.
- 25 жовтня стало відомо, що в період з 17 по 23 жовтня в Україні на ковід захворіло майже 17 тис. людей.
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