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За минулий тиждень в Україні майже 17 тис. людей захворіли на ковід

25 жовтня, 2022 вiвторок
12:23
Суспільство ковід

У період з 17 по 23 жовтня в Україні зафіксували 16 908 позитивних випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19

Про це інформує МОЗ.

Так, серед майже 17 тис. людей, у яких за минулий тиждень виявили коронавірус, присутні 1808 дітей і 303 медичні працівники.

Вакцинувалися за звітний період 126 982 людей. Першою дозою вакцинувалися 8,6%, другою - 7,8%. 70,2% зробили щеплення першою бустерною дозою, а 13,4% - другою бустерною.

Також за минулий тиждень госпіталізували 4341 людину. Померло від коронавірусу 189 людей, а одужало - 30 615.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіли 5 296 254 людини. З них одужало 5 126 052 людини, а померло - 110 008. Тестувань на COVID-19 за весь час провели 32 603 805.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573 особи, першу бустерну дозу – 2 605 902 особа, другу бустерну дозу – 92 182", - пишуть на сайті МОЗ.

Зазначають також, що майже 810 тис. не отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу.

  • 21 жовтня журналіст із Херсону Сергій Нікітенко повідомив, що, за даними лікарів, у Херсоні був спалах коронавірусу.

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