За даними лікарів, у Херсоні був спалах коронавірусу, - журналіст
Херсон може залишитися без лікарів через насильне вивезення росіянами - людей лякають проблеми з гуманітарною сферою
Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст із Херсону Сергій Нікітенко.
"Люди схвильовані пропагандою, з усіх прасок лунає, що треба виїжджати. Їм дзвонять роботи на телефони, їм приходять SMSки. Телебачення, радіо, скрізь на них давлять. Люди, які розуміють, що відбувається, також трошки піддаються цій паніці. Людей лякають проблеми з продовольством, гуманітарною сферою, бо росіяни вивозять лікарів - поки що добровільно", - зазначив він.
За його інформацією, вивезення лікарів може бути насильним.
"Лікарі самі кажуть, що в них є такі перестороги. Вивезли уже всіх лікарів, яких привозили з депресивних регіонів Росії. Йде зима, в Херсоні був невеликий спалах коронавірусу. Достеменно ніхто не каже, але лікарі говорять, що спалах був. Люди переживають за харчі, бо Херсон буде відрізаний з обох боків фронтом і Дніпром", - підсумував Нікітенко.
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