Верещук звернулася до батьків: "Захистість дітей, виїжджайте з окупованих територій"

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Мінреінтеграції та Міносвіти спільно вирішили, що діти на ТОТ навчатимуться дистанційно у школах, що знаходяться на підконтрольних територіях. Їм викладатимуть учителі, які фізично перебувають там. Разом з тим укотре нагадую батькам: кращий варіант захистити дитину – виїхати із нею на територію вільної України!", – зазначила Верещук.

Вона поінформувала, що цьогоріч рішення про формат проведення першого дзвоника кожна тергромада ухвалювала самостійно, бо війна змінила формат шкільного свята.

При цьому вона уточнила, що наразі на тимчасово захоплених територіях – особлива ситуація. Глава Мінреінтеграції радить організувати навчальний процес у режимі онлайн.

При цьому Верещук заявила, що у разі виникнення проблем із виїздом громадянам слід телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

Нагадаємо, окрім Донеччини, обов’язкову евакуацію громадян можуть оголосити з частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей

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