English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Верещук звернулася до батьків: "Захистість дітей, виїжджайте з окупованих територій"

Верещук звернулася до батьків: "Захистість дітей, виїжджайте з окупованих територій"

1 вересня, 2022 четвер
22:15
Суспільство

Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, 1 вересня, звертаючись до батьків дітей, зазначила, що кращий варіант захистити дитину – виїхати з нею на території підконтрольні Україні

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Мінреінтеграції та Міносвіти спільно вирішили, що діти на ТОТ навчатимуться дистанційно у школах, що знаходяться на підконтрольних територіях. Їм викладатимуть учителі, які фізично перебувають там. Разом з тим укотре нагадую батькам: кращий варіант захистити дитину – виїхати із нею на територію вільної України!", – зазначила Верещук.

Вона поінформувала, що цьогоріч рішення про формат проведення першого дзвоника кожна тергромада ухвалювала самостійно, бо війна змінила формат шкільного свята.

При цьому вона уточнила, що наразі на тимчасово захоплених територіях – особлива ситуація. Глава Мінреінтеграції радить організувати навчальний процес у режимі онлайн.

При цьому Верещук заявила, що у разі виникнення проблем із виїздом громадянам слід телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

  • Нагадаємо, окрім Донеччини, обов’язкову евакуацію громадян можуть оголосити з частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Ірина Верещук
Військові новини
внутрішні переселенці
Читайте також:
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Кошовий і Пікалов
Автор Богдан-Олег Горобчук
29 серпня, 2022 понедiлок
Чому Зеленський героїзує Кошового і 7 людей з “1+1”
Ебергард Цорн
31 серпня, 2022 середа
Росія може відкрити новий фронт, - німецький генерал
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.24
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 вересня
22:36
Спалення опудала в Росії
На Масляну спалив опудало у камуфляжі. У Петербурзі судять юнака за хуліганство з мотивів ненависті
22:33
Коронавірус Омікрон
У ЄС схвалили дві вакцини від Омікрону
22:31
Зеленський та очільник МАГАТЕ Гроссі
Окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС, - Зеленський
22:09
путін - орбан
Угорщина Орбана — троянський кінь Росії та Китаю у Європі, - Politico
21:56
Зеленський
Зеленський запровадив військові адміністрації у чотирьох містах Донеччини
21:52
Швеція Україна
"Низка важливих і цінних інструментів": Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги від Швеції
21:46
Лукашенко Путін
Лукашенко заговорив про "конфлікт між президентом і військовими в Україні". У Зеленського відповіли
21:43
Укрзалізниця
Укрзалізниця отримає додаткові майже 100 млн євро від ЄБРР на модернізацію та ремонт поїздів
21:33
санкції проти рф нафтопровід ембарго
Міністр фінансів Британії вірить, що G7 ухвалить рішення про обмеження ціни на нафту з РФ
21:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Єдине, що розуміє Путін, – прямий удар. Подоляк про шляхи врегулювання на ЗАЕС
21:17
Херсон
Україна може деокупувати Херсон без бойових дій, – ексголова Королівського Інституту Об'єднаних ЗС Великої Британії
21:10
Радбез ООН
Радбез ООН 22 вересня проведе засідання на тему "підтримання миру та безпеки в Україні"
21:09
Bayraktar Байрактар
"Байрактар" спрацював на відмінно. Військові показали роботу безпілотників
21:04
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:59
"Стіну" з РФ перестали будувати, бо комусь здалося, що росіяни не підуть далі, – генерал-майор Бідило
20:57
Путін розповів школярам про нову мету "спецоперації" в Україні
20:42
Американська рок-група Red Hot Chili Peppers підняла український прапор на концерті в Маямі
Американська рок-група Red Hot Chili Peppers підняла український прапор на концерті в Маямі
20:41
пожежа
У ДСНС розповіли про стан ліквідації торф’яних пожеж на Київщині
20:37
Борис Джонсон
Ми більше не будемо вразливі до шантажу. Джонсон про відмову від російських енергоносіїв
20:34
США не надали візи очільнику МВС РФ Колокольцеву для участі в заході ООН
20:20
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС, - гендиректор Гроссі
20:18
Арунас Паулаускас
Литва пропонує спорядити на ЗАЕС поліцейську місію
20:14
ЗСУ отримають від Данії зимову форму та одяг
20:03
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Антикорупційний суд України вперше конфіскував статки підсанкційного російського олігарха
20:00
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Україна збере близько 50 млн тонн зернових - це вдвічі менше, ніж уторік, - Всеукраїнська аграрна рада
19:52
Рівненщину відвідав мільярдер Баффет і попрацював там комбайнером
19:44
На фото українське поле пшениці
РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд - фермерам, - Центр стратегічних комунікацій
19:40
Північний потік
"Не можемо покладатися ні на Росію, ні на Газпром": Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку
19:29
Упродовж літа в Іспанії понад 4600 людей померло від спеки
19:09
Кордон між Косово та Сербією
Компроміс замість конфлікту: між Сербією та Косово запрацювали нові правила перетину кордону
18:52
Ексклюзив
комплекс NLAW
Цей ПТРК створили, щоб нищити російські танки: що може комплекс NLAW проти "броні" армії РФ
18:50
Wizz Air
Wizz Air замість скасованих рейсів у Москву полетить у столицю Узбекистану
18:50
військовослужбовець ЗСУ
Ворог спробував наступати на декількох напрямках на Донеччині, успіху не мав, відійшов, - Генштаб
18:49
Ексклюзив
ЗРК NASAMS
NASAMS буде передано приховано та з прискореним строком постачання, - військовий експерт Киричевський
18:33
Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
18:28
нафта ембарго санкції
Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ
18:16
долар євро валюта обмін
У Польщі озвучили ідею про репарації від Німеччини на суму €1,3 трлн за нацистську окупацію країни, Берлін відреагував
18:12
на фото: затримання
Спілкувався із ФСБ та здавав позиції ЗСУ: на Харківщині викрили ворожого інформатора
18:12
Китай
Китай імітує атаки на Військово-морські сили США, — міноборони Тайваню
18:07
Латвія
Українці в Латвії зможуть обміняти готівкові гривні на євро
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV