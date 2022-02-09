Верховна Рада - на карантині, а Шуфрич - на зимовій Олімпіаді у Китаї. ФОТО
Цього тижня Верховна Рада перебуває на карантині через ситуацію із захворюваністю на коронавірус. А нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича помітили на зимовій Олімпіаді у Китаї
Фото опублікував журналіст Євгеній Кузьменко.
"Ой, а хто це у нас в олімпійському Пекіні на трибуні вболіває? Несторе Івановичу - посміхніться, вас знімає неприхована камера! (Насправді, подруга з Германії надіслала). І як би непогано, що ви вболіваєте за нашого фігуриста Шмуратко, але ж ось я заглядаю в порядок денний пленарних засідань карантинної начебто Ради - і що я бачу?", - зазначив він.
Кузьменко нагадав, що наразі у ВР тиждень роботи в комітетах, комісіях, фракціях та групах.
"Це ж у якій такій комісії, у якому комітеті ви, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, там працюєте? Контролюєте свободу слова в Пекіні? Так ви хоробра людина, Несторе Івановичу", - написав він.
- Нагадаємо, Верховна Рада України перенесла пленарні засідання на середину лютого через спалах коронавірусу. Робота у такому ж режимі триватиме з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.
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