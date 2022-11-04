Верховна Рада прийняла закон про захист української фінансової системи від Росії

Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Железняк інформує, що закон передбачатиме:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ; розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею; встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Народний депутат зазначає, що ВР підтримала правки 16,19 та 22. Це значить, що строк статусу політично значущої особи буде скорочено з довічного до трьох років після перебування на посаді.

До другого читання парламент також прибрав правку, яка передбачала внесення олігархів до переліку клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин.

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