Верховна Рада прийняла закон про захист української фінансової системи від Росії
Парламент у цілому ухвалив законопроект №8008, що передбачає захист фінансової системи України від держави, яка здійснює проти неї збройну агресію
Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Железняк інформує, що закон передбачатиме:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.
Народний депутат зазначає, що ВР підтримала правки 16,19 та 22. Це значить, що строк статусу політично значущої особи буде скорочено з довічного до трьох років після перебування на посаді.
До другого читання парламент також прибрав правку, яка передбачала внесення олігархів до переліку клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе