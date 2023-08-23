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Верховна Рада відновила обов’язкове звітування партій

23 серпня, 2023 середа
16:48
Суспільство Верховна Рада

У середу, 23 серпня, Верховна рада схвалила законопроєкт №9419-1, яким відновила обов’язкове фінансове звітування політичних партій

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт №9419-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій" проголосувало 309 депутатів.

Тепер документ надішлють на підпис президентові.

Після того, як закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування - 90 днів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що 2 квітня 2020 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Цим законом було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

У результаті політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти, а орган, що контролює, позбавлений можливості здійснювати контроль як за приватним фінансуванням партій, так і за цільовим витрачанням коштів державного фінансування.

  • У листопаді 2021 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав Володимира Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання.

Україна
Верховна Рада
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2023, середа
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