НАЗК просить Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Реальне відновлення звітності політичних партій є дуже важливим інструментом для того, щоби припинити вплив фінансово-промислових груп на політику та створити ефективну політичну систему в Україні загалом. Проте введення в дію цього закону в такому вигляді лише стане на заваді цим цілям. Саме тому команда НАЗК закликає Президента накласти вето на цей закон для його подальшого доопрацювання Верховною Радою”, - заявив Новіков.

За словами очільника НАЗК, у законі є певні норми, які дозволяють партіям приховувати дані про витрати:

у 2020 році через пандемію COVID-19 було призупинено звітування партій. Новий закон цього не відновлює. У НАЗК зазначили, що всі парламентські партії зараз отримують державне фінансування за рахунок коштів платників податків, проте жодна з них не подала звіту навіть за І квартал 2021 року;

за законом, звіт подається про ті зобов’язання, термін яких настав, однак які не виконані. Відповідно, недоброчесні партійці можуть пояснювати сумнівні витрати простроченим фінансовим зобов’язанням;

внесками не вважаються роботи, товари чи послуги, які необхідні для протидії COVID-19. Це дозволить партіям ігнорувати ліміти на внески та не відображати їх у звітах.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні. Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив тогочасного голову парламенту Дмитра Разумкова поставити закон на переголосування у зв'язку з юридичною колізією: депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

19 жовтня Рада розблокувала підписання закону про олігархів.

Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів).

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон 5 листопада.Того ж дня, закон підписав Володимир Зеленський.

Лист із детальними роз'ясненнями та пропозиціями НАЗК відправило президентові.