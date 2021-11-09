НАЗК просить Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав Володимира Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
“Реальне відновлення звітності політичних партій є дуже важливим інструментом для того, щоби припинити вплив фінансово-промислових груп на політику та створити ефективну політичну систему в Україні загалом. Проте введення в дію цього закону в такому вигляді лише стане на заваді цим цілям. Саме тому команда НАЗК закликає Президента накласти вето на цей закон для його подальшого доопрацювання Верховною Радою”, - заявив Новіков.
За словами очільника НАЗК, у законі є певні норми, які дозволяють партіям приховувати дані про витрати:
- у 2020 році через пандемію COVID-19 було призупинено звітування партій. Новий закон цього не відновлює. У НАЗК зазначили, що всі парламентські партії зараз отримують державне фінансування за рахунок коштів платників податків, проте жодна з них не подала звіту навіть за І квартал 2021 року;
- за законом, звіт подається про ті зобов’язання, термін яких настав, однак які не виконані. Відповідно, недоброчесні партійці можуть пояснювати сумнівні витрати простроченим фінансовим зобов’язанням;
- внесками не вважаються роботи, товари чи послуги, які необхідні для протидії COVID-19. Це дозволить партіям ігнорувати ліміти на внески та не відображати їх у звітах.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні. Документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив тогочасного голову парламенту Дмитра Разумкова поставити закон на переголосування у зв'язку з юридичною колізією: депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 19 жовтня Рада розблокувала підписання закону про олігархів.
- Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів).
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон 5 листопада.Того ж дня, закон підписав Володимир Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе