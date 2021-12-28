Верховний суд РФ ухвалив ліквідувати організацію "Міжнародний Меморіал", що досліджує політичні репресії

Про це повідомляє телеканал "Дождь".



Верховний суд РФ задовольнив звернення Генпрокуратури про ліквідацію російської правозахисної та історико-просвітницької організації "Міжнародний Меморіал".



Під час судового засідання "Меморіал" звинуватили у "спотворенні історичної пам'яті про Велику Вітчизняну війну", створенні "хибного образу Радянського Союзу як терористичної держави", спробах реабілітувати нацистських злочинців та відкритої підтримки заборонених організацій.



Раніше Генпрокуратура звинувачувала організацію в "систематичних порушеннях" закону про "іноземних агентів". Президент Росії Володимир Путін заявив на зустрічі з членами Ради з прав людини, нібито "Меморіал" підтримує терористичні та екстремістські організації.



Біля будівлі Верховного суду відбулися пікети, кілька людей затримали.



Європарламент у середині грудня закликав відкликати позов про ліквідацію "Меморіалу" та погрожував санкціями проти відповідальних за переслідування правозахисників. Також цього року під час церемонії отримання Нобелівської премії миру журналіст Дмитро Муратов виступив на підтримку організації.



"Міжнародний меморіал" займається вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст. Також організація займалася правозахисною діяльністю, у тому числі перерахуванням та підтримкою політичних ув'язнених у Росії.

Раніше голову карельського "Меморіалу" та дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 15 років колонії суворого режиму.