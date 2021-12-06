Верховний суд залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду
Верховний Суд залишив без змін рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича і вирок у 13 років позбавлення волі
Про це йшлося під час засідання, яке транслювалося на YouTube.
“Суд ухвалив: вирок Оболонського райсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича залишити без змін, а касаційні скарги захисників Байдика, Біленка, Горошинського, Сердюка, та Федоренка і Фозекош - без задоволення”, - оголосив головуючий суддя Андрій Чистик.
Ця постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
Повний текст постанови оголосять 13 грудня 2021 року о 15:30.
- Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.
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