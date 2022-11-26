Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1″, ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки міноборони.

Розвідку провели, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території загарбника та його союзників.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі", - додали розвідники.

Також ГУР МО зазначає, що ця розвідка стала можливою "завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України", тобто співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір'я SAR-супутників.

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