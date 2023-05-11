Весь колектив звільнено: букмекерська компанія Parimatch остаточно припиняє діяльність в Україні
Букмекерська компанія Parimatch, яка раніше потрапила під санкції РНБО, оголосила про остаточне припинення діяльності в Україні з 12 травня
Про це заявила СЕО компанії Наталя Гілевич.
"12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії", – написала вона.
"Бажаю всім колегам знайти нові проєкти, де буде корисним ваш досвід", - додала Гілевич.
Раніше в компанії казали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Parimatch припинив діяльність на території РФ, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресорки.
- 12 березня букмекерська компанія Parimatch оголосила про призупинення діяльності в Україні у зв'язку з санкціями РНБО.
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