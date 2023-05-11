Про це заявила СЕО компанії Наталя Гілевич.

"12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії", – написала вона.

"Бажаю всім колегам знайти нові проєкти, де буде корисним ваш досвід", - додала Гілевич.

Раніше в компанії казали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Parimatch припинив діяльність на території РФ, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресорки.