Про це компанія оголосила у facebook.

Повідомляється, що наразі операційна діяльність компанії припинена, платформа для клієнтів недоступна, а сайт pm.ua заблоковано.

Все це відбулося у зв'язку з указом Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Компанія зазначила, що наразі займається поверненням грошей клієнтів з балансів.

"Ми знаходимося у пошуку легального механізму повернення коштів. Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі", - заявляє Parimatch.

Також, було призупинено всі партнерські контракти, компанія знаходиться у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги. Трудові відносини з колективом компанії також було завершено.

"Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн.

Ми будемо очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій РНБО проти ТОВ Паріматч та сподіваємося на майбутній перегляд рішення", - додала компанія.