Рекорд України до Дня волонтера і Дня ЗСУ: ветеран війни з РФ, який втратив ногу в ООС, протягнув 16-тонний літак

Про це повідомляє Укрінформ.



"Роман, людина з інвалідністю 2-ї групи на протезі (ампутована права нога), встановив Національний рекорд на честь святкування Дня волонтера та Дня ЗСУ: протягнув літак АН-26 вагою 16 тонн на відстань 6,40 м за 43 секунди", - розповіла дружина Кашпура Юлія.



Подію внесли до Книги рекордів України, відповідний сертифікат рекордсмену вручила офіційна представниця Національного реєстру рекордів України Ганна Шаповалова.



"Я вірила, що Роман досягне мети. Він сильна, життєрадісна, спокійна людина. І мені біля нього спокійно, і нашим двом діткам - 6-річному Іванчику та 11-місячному Сашкові", - сказала дружина ветерана.



Побратим Романа, старший солдат Дмитро Гержан, розповів, що той у лютому 2017 року підписав контракт із 74-м окремим розвідувальним батальйоном, брав участь у боях за Мар'їнку, в Авдіївській промзоні, у Верхньоторецькому, Кам'янці. У травні 2019 року під час виконання розвідувального завдання Роман наступив на протипіхотну міну, через що втратив ногу.



Після повернення до мирного життя ветеран постйно займався спортом вдома, виграв "Ігри Героїв-2020" і став чемпіоном у трьох категоріях "Ігор Героїв-2021".



Роман Кашпур готувався до рекорду з літаком пів року.



"Руки здорові, сила є, чого ж не спробувати протягнути, скажімо, літак", - казав ветеран.

Ігри Героїв - це всеукраїнські аматорські спортивні змагання, серед ветеранів ЗСУ та армій дружніх країн, які отримали інвалідність під час бойових дій. Головною метою заходу є психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю.

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