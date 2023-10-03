"Ви – міць": Зеленський відвідав бригади на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 жовтня, відвідав бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків - Купʼянсько-Лиманському
Про це президент повідомив у facebook.
Зазначається, що Зеленський відвідав 103-тю окрему бригаду територіальної оборони, 68-му окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша, 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.
"З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби", - вказав президент.
"Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!", - наголосив Зеленський.
- 30 жовтня, у День захисників і захисниць України, Володимир Зеленський у Київській фортеці вручив Героям України "Золоті Зірки". Частину нагород отримали близькі полеглих воїнів.
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