“Ви не можете їх побачити, а тільки відчути наслідки": Данілов вважає кібератаки гіршими за атомну зброю
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кібератаки гіршими за атомну зброю
Про це він повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
“Що стосується кібератак - це царина дуже чутлива, це дуже-дуже потужна зброя. Ми, як можемо, захищаємо сьогодні наш простір, захищаємо наші об'єкти інфраструктури. Це гірше, ніж атомна зброя, тому що ви не можете її побачити, можете через певний період наслідки тільки відчути. Щобільше, це така зброя, яка може бути відправлена в той чи інший об'єкт з відтермінуванням часу інсталяції. І ви можете не знати, що вона сидить у вашій мережі, комп'ютерах, а в час “Х” вона може “вибухнути” в найнеприємніший момент. Ми відпрацьовуємо цю ситуацію, у нас є відповідний орган — це Міністерство цифрової трансформації, яке відповідає загалом за кібербезпеку нашої країни. Є інституція, яка відповідає безпосередньо за всі ці процеси, наш Національний координаційний центр кібербезпеки, — це більше координаційні дії ми здійснюємо”, - наголосив Данілов.
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