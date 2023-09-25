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"Ви не забуті": У ВРУ пропонують створити прапор пам'яті для українських воїнів

25 вересня, 2023 понедiлок
15:08
Суспільство

Військовослужбовець та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко звернувся з ініціативою до Верховної Ради розробити законопроект про створення прапора в памʼять про зниклих і полонених захисників. За задумом молодшого сержанта, прапор повинен висіти над кожною з важливих державних установ до того часу, доки останній із воїнів не повернеться додому

Про це Юрій Гудименко поділився на своїй сторінці у Facebook.

"У США над Білим домом вітер колише два прапори. Перший – зрозуміло, американський державний, з зірками та смугами. А другий під ним – майже повністю чорний. Невеликий, але помітний. І коли президент США, або будь-хто з його гостей дивиться на Білий дім, він бачить маленький чорний прапор і згадує, що не всі американські військові повернулися додому. Це прапор громадської організації, яка займається поверненням додому полонених і пошуком зниклих безвісти. Він, цей прапор, зазвичай так і називається: POW/MIA flag. POW – це prisoner of war, військовополонений, а МІА – missing in action, зниклий безвісти під час бойових дій. На прапорі зображений профіль чоловіка за колючим дротом і напис "You Are Not Forgotten". "Ви не забуті", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового,  прапор пам’яті повинен майоріти над Офісом Президента, над Верховною Радою, над Кабінетом Міністрів, будівлями міських рад і всіма міністерствами. 

"Кожен, хто заходить в ці будівлі, – від президента і міністра до останнього помічника чиновника, від іноземного посла до журналіста або простого перехожого – щодня бачив би цей прапор і згадував про наших полонених. Про зниклих безвісти. Про невинно засуджених, закатованих, поранених – але не забутих. Головне, що ми можемо зробити для повернення наших побратимів – якнайшвидше перемогти ворога. Але ще ми можемо показати, що нам не байдуже. Що ми пам’ятаємо і боремось за повернення кожного. Що Україна з ними, хоч не все у цьому питанні залежить від нас", - наголосив Гудименко. 

Він підкреслив, що неправильно і нелогічно просто скопіювати американський варіант прапору. Україні потрібно розробити свій стяг пам’яті.

"Я за допомоги Анни Козоріз зробив свій варіант, як я його бачу. Символи зрозумілі: фактично, це чорно-білий негатив державного прапора, на якому рука зі світлої частини, зі світла і волі, простягається до руки внизу, у темряві тюрми або землі. "Ми дотягнемося. Ми витягнемо з темряви. Ми повернемо всіх додому", – говорить цей прапор", — підсумував Юрій Гудименко.

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військові
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