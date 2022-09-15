Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, після наступу українських військових різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

"Відзначається невдоволення ходом проведення так званої спеціальної операції та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк", - пише розвідка.

Також зазначається, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) збройних сил Росії поширюється інформація, що до 1 грудня 2022 року має завершитись один з етапів "спеціальної військової операції".

"Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів збройних сил Росії. Начебто ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів", - пише ГУР МО України.

В Україні готують проєкт закону про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.