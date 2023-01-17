Рік 2023. Україна. Шок від перших бомбових ударів вже минув, попри нові й нові авіаудари та прильоти дронів.

Біль з травмуюче-паралізуючого через певний момент неймовірного піднесення, мобілізації та короткий період самознищуючої люті, перетворився на вселенське очікування нової великої, з часів гітлерівської навали, перемоги.

І якщо в деякого навіть після Ірпеня, Маріуполя, Харкова, Бучі, залишались якісь сумніви щодо намірів путінської Росії у цій військовій авантюрі, то всі ілюзії завершились після відвертого визнання Кремлем, на рівні прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, і фактичного ретранслятора думок офіційного господаря Кремля, атак на енергетичну систему України з метою примусити офіційний Київ до заморожування активних бойових дій, щоб отримати право на затвердження на захоплених територіях і перегрупування військ для нового нападу.

Україна вистояла. Бліцкриг Путіна провалився. І він змушений був не тільки оголосити мобілізацію, що сталося вперше для Росії з часів другої світової війни, але й ключовим фокусом своєї пропаганди зробити нову священну війну, де смерть за державу всіляко освячується і готується нове підґрунтя для тотальної, як мінімум 500-тисячної мобілізації.

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І швидко це все не закінчиться. Україна свою позицію через заяви Єрмака, керівника президентської адміністрації Зеленського, вийти на кордони 1991 року вже висловила. І це мінімум. Кремль своєю чергою активно анонсує новий масштабний наступ на Київ.

На наших очах народжується не тільки нова держава, а й нова політична нація. Нова українська нація. І це досить болісний шлях, адже для того, щоб скористатись історичним шансом потрібно активно і досить стрімко подорослішати.

Вперше в історії сучасного усвідомленого світу українське стало реально модним.

Обкладинка року TIME, де Зеленський разом з українським духом стали переможцем року.

Кількість людей, які зареєструвались, щоб вивчити українську на онлайн-платформах досягає майже чотирьох мільйонів.

Передовиці, програми, новини, ток-шоу, репортажі всіх провідних світових медіа про війну в Україні, про волонтерів та переселенців з України, з великими інтерв'ю і президента Зеленського, і Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, керівника українського МЗС Кулеби, і голови міноборони Резнікова.

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Україна сьогодні в центрі всього цивілізованого світу. І при цьому вікно можливостей обмежене. І поки час є.

‌Для кожного, хто сьогодні разом з Україною у цій війні, тим більше самим українцям, важливо зробити для себе ключовий вибір: ефективність чи справедливість.

Справедливість — це той мотив, який гарно використовувати для патетики, для виступів, для мобілізації думок. І при тому дуже поганий мотив для побудови та реалізації ефективної переможної стратегії. В якомусь сенсі вибір "ефективність чи справедливість" - це майже такий же вибір між любов'ю та помстою. Але перший вибір — він набагато красномовніший

Справедливість — це той мотив, який гарно використовувати для патетики, для виступів, для мобілізації думок. І при тому дуже поганий мотив для побудови та реалізації ефективної переможної стратегії. В якомусь сенсі вибір "ефективність чи справедливість" - це майже такий же вибір між любов'ю та помстою. Але перший вибір — він набагато красномовніший.

Справедливо, що росіяни, котрі залишились в Росії, не виходять на масові протести?!

Справедливо, що є ті громадяни Росії, котрі виїхали після 24 лютого 2022 і не допомогають ЗСУ!?

Справедливо, що Орбан, який відверто підтримує Путіна, все ще лишається прем'єр-міністром та національним лідером Угорщини, яка межує з Україною і входить в ЄС!?

Ні. Ні. Ні. І ще багато чого в цій війні несправедливого.

Як і взагалі чи справедливо, що є країна, яка загрожує світу атомною бомбою!?

Як позитивно впливає на кінцевий результат усвідомлення своєї справедливості. Історична реальність доводить — ніяк.

І від наших емоцій нічого не зміниться. Як виделка ніколи не стане ложкою, є речі, які неможливо змінити.

Росія буде головним українським сусідом, які б трансформації з нею не відбувалися. І в Росії, і в росіян є ресурси, які або будуть заховані, або направлені на підтримку російської економіки та російських військових, або української економіки й українських військових, як в цілому в Європі та світі

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Росія буде головним українським сусідом, які б трансформації з нею не відбувалися. І в Росії, і в росіян є ресурси, які або будуть заховані, або направлені на підтримку російської економіки та російських військових, або української економіки й українських військових, як в цілому в Європі та світі.

Тому, якщо зважувати мою лють на росіян, які дозволили Путіну спочатку цинічно захопити Крим, розв'язати війну на Сході України, починаючи з 2014 року, а потім з 24-го лютого 2022 року, розпочати війну на знищення моєї країни, чи любов до кожного з тих, хто боронить мою Україну і життя кожного з них, я обираю любов.

Для мене як для українця очевидно, що кількість тих росіян, кого вдасться охопити новою масовою хвилею мобілізації, залежить від підтримки їх суспільством, тим суспільством, що за фактом "благословить їх на смерть". І значить кожен, хто словом ділом, чи навіть сумнівом, може протидіяти цій військовій авантюрі й прискорювати кінець путінського режиму, — мій союзник, попри те, що він робив, і чим займався до 24 лютого 2022 року, чи до того часу, як перейшов на сторону світла і всього прогресивного світу.

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І тому для мене немає ніяких гарних чи поганих "русских". А є лише рашисти, ті, хто словом, ділом, ресурсом підтримує військову авантюру Путіна, і це не залежить від того, звідки вони родом, і якою мовою розмовляють. Антирашисти — всі, хто протидіють цьому режиму та його військовій авантюрі, та прискорюють його кінець, і всі, хто ще не визначився.

І при цьому, антирашистам не можна зменшувати санкції до ліквідації путінського режиму, щоб не створювати прецедент.

А для рашистів їх потрібно підіймати до максимуму.

А всіх, хто не визначився, потрібно схилити на свій бік, де зараз є увесь провідний світ.

І для того потрібно зробити все можливе й неможливе, адже саме через підтримку більшої кількості росіян Путін все ще утримує владу в Росії.

Ментальний, ідеологічний фронт на разі не менш важливий, ніж військовий. І потрібно зробити все, щоб зруйнувати впевненість у своїх силах рашистів, підтримати спротив і віру в себе антирашистів, і надихнути тих, хто не визначився

Тому ментальний, ідеологічний фронт на разі не менш важливий, ніж військовий. І потрібно зробити все, щоб зруйнувати впевненість у своїх силах рашистів, підтримати спротив і віру в себе антирашистів, і надихнути тих, хто не визначився, долучитись до боротьби проти путінського режиму для його знищення.

І мені сьогодні менш важливо, що і як буде з Росією після війни, як те, щоб у Росії без Путіна більше ніколи не було ні бажання, ні можливостей, ні ресурсів загрожувати моїй Україні.

Вірю, що 2023 рік стане для України роком перемоги. І прискорити її може саме принцип розділяти та володарювати.

Де розділяти потрібно всіх, хто підтримує путінський режим, а об'єднувати всіх, хто словом, ділом та, навіть, наміром наближає кінець путінського режиму і нашу перемогу.

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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