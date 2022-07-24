Виборча кампанія в Конгрес США впливатиме на допомогу Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Іванна Клипмуш-Цинцадзе.

"Ми з вами у складній точці, тому що США готуються до проміжних виборів у Конгрес і найближчі кілька місяців всі активно будуть займатися саме виборчою кампанією і це буде впливати на можливості додаткових рішень чи виділення додаткових коштів для України", - зазначила вона.

Нардепка нагадала, що поки адміністрація використовує ті кошти для виділення військової допомоги, які входять у пакет на $40 млрд, який був затверджений навесні.

"Ці кошти достатньо швидко вичерпуються і зараз ключовим завданням політиків і активістів, які мають зв'язки з США є спробувати опрацювати можливість нового пакету допомоги Україні. Я впевнена, що буде дуже важко зробити з моєї оцінки настроїв, в рамках внутрішньої політичної кампанії і нових внутрішніх викликів для адміністрації Байдена. Я вважаю, що це один із пріоритетних напрямків, щоб забезпечити сталість і нарощування підтримки", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.