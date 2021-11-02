Вибори на Черкащині: виборчком не порахував голоси, бо немає кворуму

Про це повідомляє Центральна Виборча Комісія.



"Наразі ОВК не працює — відсутні деякі члени комісії. Для продовження засідання не вистачає кворуму", - написали ЦВК.



Виборчком зміг підрахувати 92,19% голосів.



У повідомленні також наголосили, що за ухилення члена комісії від виконання обов’язків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 157 ч. 5) та закликали виконувати свої обов'язки, щоб процес підрахунку голосів відновився.



Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

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