Вибори під час війни – це дуже небезпечний процес, - Сюмар

Як йдеться у статті "Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?", Сюмар переконана, що влада реально готується до виборів під час війни: "Якщо вже ведуть розмови про території, де голосування буде неможливим. Тобто чекати повної деокупації вони не будуть. Хоча, звісно, проведення виборів до скасування ВС прямо суперечить Конституції та закону".

"До нас доходить інформація, що вже формується новий блок. Буде розмова на Банковій з лідерами думок з регіонів про формування абсолютно нового політичного проєкту. Не "Слуги Народу", а нової партії влади. Можливо, це буде не один проєкт, а декілька… У неофіційній соціології, яку ми бачили, вже "міряють" рейтинг партії "Азов". Жонглюють різними варіантами, – додала вона. – Будь-які вибори – це кінець єдності, бо це завжди змагання та боротьба. В умовах повномасштабної війни ми маємо змагатися лише з ворогом. Тому той, хто натисне на "Старт" передвиборчої кампанії, одночасно може запустити дуже небезпечний процес. Бо ж насправді вже дуже багато невдоволених людей, у яких рідні й досі в полоні, вони втратили домівки, близьких, їм не виплачують обіцяні компенсації. Усе це може закінчитися дуже погано".

Вікторія Сюмар також розкритикувала ідею голосування через додаток Дія, яке порушує один з головних критеріїв волевиявлення – таємність. "У Дії потрібно вводити особисту інформацію. Таємність голосування забезпечити там неможливо апріорі. Однак влада все одно розглядає цю можливість", – зазначила Вікторія Сюмар.