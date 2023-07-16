Вибухи у Севастополі: росіяни звинувачують Україну в атаці дронами

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв та російський тг-канал "Shot".

"Масовану атаку безпілотників ЗСУ відбито в Севастополі. Один БПЛА був збитий силами ППО, ще п'ять пригнічені засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.

За даними Развожаєва, російський флот у взаємодії із силами ППО цієї ночі відбив атаку ворожих БПЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави.

Зазначається, що цієї ночі росіяни збили 2 БПЛА та 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Развожаєв також зауважив, що у місті та в акваторії не постраждали жодні об'єкти.