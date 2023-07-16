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Вибухи у Севастополі: росіяни звинувачують Україну в атаці дронами

16 липня, 2023 неділя
08:28
Війна з Росією обстріл, ППО

В окупованому росіянами Севастополі вночі 16 липня пролунали вибухи. Загарбники стверджують, що у місті спрацювала ППО

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв та російський тг-канал "Shot".

"Масовану атаку безпілотників ЗСУ відбито в Севастополі. Один БПЛА був збитий силами ППО, ще п'ять пригнічені засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.

За даними Развожаєва, російський флот у взаємодії із силами ППО цієї ночі відбив атаку ворожих БПЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави.

Зазначається, що цієї ночі росіяни збили 2 БПЛА та 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Развожаєв також зауважив, що у місті та в акваторії не постраждали жодні об'єкти. 

  • Уранці 19 червня на тимчасово окупованому півострові Крим підірвалося авто із запорізьким гауляйтером Володимиром Єпіфановим. Також зазнали уражень його секретар та охоронець.

Крим
ППО
окуповані території
безпілотник
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