Вибухи у Севастополі: росіяни звинувачують Україну в атаці дронами
В окупованому росіянами Севастополі вночі 16 липня пролунали вибухи. Загарбники стверджують, що у місті спрацювала ППО
Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв та російський тг-канал "Shot".
"Масовану атаку безпілотників ЗСУ відбито в Севастополі. Один БПЛА був збитий силами ППО, ще п'ять пригнічені засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.
За даними Развожаєва, російський флот у взаємодії із силами ППО цієї ночі відбив атаку ворожих БПЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави.
Зазначається, що цієї ночі росіяни збили 2 БПЛА та 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.
Развожаєв також зауважив, що у місті та в акваторії не постраждали жодні об'єкти.
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