Вибухи у Скадовську: ЗСУ атакували командний пункт окупантів
На Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск орків в перемішку з матюками", – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.
- 20 липня ЗСУ обстріляли бази РФ у Новій Каховці та Енергодарі.
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