Вибухи у Скадовську: ЗСУ атакували командний пункт окупантів

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск орків в перемішку з матюками", – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

20 липня ЗСУ обстріляли бази РФ у Новій Каховці та Енергодарі.

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