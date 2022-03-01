Від 19 до 22 роки: СБУ назвала середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в полоні

Про це повідомили в Службі безпеки України.



Нагадаємо, Служба безпеки оприлюднила інструкцію для запобігання переміщення окупантів вглиб українських територій.

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"22, 21, 20, 19...Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хочуть воювати", - зазначають в СБУ.Вони також передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".В СБУ закликають поширити це відео серед знайомих та найближчих в РФ."Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів…", - наголосили у відомстві.