Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

7 січня в Україну заходить справжнє морозне повітря.

Найближчої ночі температура повітря найнижча очікується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. -10-18 градусів.

При проясненнях на північному сході України ймовірно місцями до -17-20 градусів.

На решті території України вночі -4-11 градусів, у південній частині та на заході 0-5 градусів морозу.

Вдень 7 січня температура повітря становитиме 3-9 градусів морозу, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині Полтавщині -10-14 градусів.

У південній частині близько нуля, у західних областях 0+5 градусів.

Тобто, Різдвяний калейдоскоп - від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла.

Морози погуляють Україною, особливо східною, північною частинами та центром, а вже під Маланки-Василя, 13-14 січня, поступляться теплішому повітрю.

Опади в Україні 7 січня

Найближчої ночі дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях, вранці та вдень опади підсунуться до Вінниччини, Одещини.

Більша частина території України буде без опадів завтра.

Погода у столиці

У Києві сьогодні, ближче до Святвечора, мороз почне щипатися, температура повітря знизиться до -7-10 градусів.

Далі, вночі 7 січня, очікується похолодання до -10-12 градусів. Вдень на Різдво передбачається у столиці -6-8 градусів.

Сніг малоймовірний.

"Зрозуміло, що ніяка потолоч не завадить відчути й відзначити наші Святвечір, Різдво, згадати усіх наших рідних і близьких, які сиділи з нами колись за прекрасним столом із Кутею, згадати усіх, кого вбила людожерська Росія і які також незримо сьогодні прийдуть на кутю", - наголошує Діденко.