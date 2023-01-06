Від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 7 січня
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Різдво за юліанським календарем в Україні будуть незначні опади, а температура повітря від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
7 січня в Україну заходить справжнє морозне повітря.
Найближчої ночі температура повітря найнижча очікується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. -10-18 градусів.
При проясненнях на північному сході України ймовірно місцями до -17-20 градусів.
На решті території України вночі -4-11 градусів, у південній частині та на заході 0-5 градусів морозу.
Вдень 7 січня температура повітря становитиме 3-9 градусів морозу, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині Полтавщині -10-14 градусів.
У південній частині близько нуля, у західних областях 0+5 градусів.
Тобто, Різдвяний калейдоскоп - від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла.
Морози погуляють Україною, особливо східною, північною частинами та центром, а вже під Маланки-Василя, 13-14 січня, поступляться теплішому повітрю.
Опади в Україні 7 січня
Найближчої ночі дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях, вранці та вдень опади підсунуться до Вінниччини, Одещини.
Більша частина території України буде без опадів завтра.
Погода у столиці
У Києві сьогодні, ближче до Святвечора, мороз почне щипатися, температура повітря знизиться до -7-10 градусів.
Далі, вночі 7 січня, очікується похолодання до -10-12 градусів. Вдень на Різдво передбачається у столиці -6-8 градусів.
Сніг малоймовірний.
"Зрозуміло, що ніяка потолоч не завадить відчути й відзначити наші Святвечір, Різдво, згадати усіх наших рідних і близьких, які сиділи з нами колись за прекрасним столом із Кутею, згадати усіх, кого вбила людожерська Росія і які також незримо сьогодні прийдуть на кутю", - наголошує Діденко.
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