У Києві школярі з 22 листопада навчатимуться очно, - Кличко

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.



"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - написав Кличко.



Мер Києва зазначив, що до очного навчання повернуться школярі всіх класів.

Нагадаємо, з 22 листопада до очного навчання повернуться школярі Івано-Франківська.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що школи мають перейти на очне навчання після підсторонення невакцинованих працівників.

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