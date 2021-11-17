У Києві школярі з 22 листопада навчатимуться очно, - Кличко
Згідно з рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій, 22 листопада школярі Києва вийдуть на очне навчання
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах", - написав Кличко.
Мер Києва зазначив, що до очного навчання повернуться школярі всіх класів.
- Нагадаємо, з 22 листопада до очного навчання повернуться школярі Івано-Франківська.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що школи мають перейти на очне навчання після підсторонення невакцинованих працівників.
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