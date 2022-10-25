Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграм.

"Країна-агресор прицільно б’є по критичній інфраструктурі України. З початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ здійснено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4 та в Києві – 4.

"Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це – тероризм і воєнний злочин", - заявив генеральний прокурор.

У день Організації Об’єднаних Націй, яка була заснована 77 років тому, він закликав ООН продовжити боротись за мир та безпеку, і в контексті цієї боротьби підтримати створення міжнародного трибуналу для агресора.

"Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду і воєнні злочини. Мир неможливий, допоки зло не покаране", - наголосив Костін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb