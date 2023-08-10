Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв’язку з представниками адміністрації президента РФ і спецслужб країни-агресора", - зазначили в спецслужбі.

За даними СБУ, зловмисники планували синхронізувати державний переворот із початком повномасштабного вторгнення РФ, аби пришвидшити окупацію України.

Встановлено, що поплічники Медведчука хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах України: ініціювати проведення в столиці так званих національних зборів, затвердити "резолюцію" щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України, а в разі відмови – перейти до силового сценарію.

"Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб", - розповіли в СБУ.

Однак СБУ завадила зловмисникам реалізувати їхній план. Їх затримали на початку повномасштабної війни.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення", - резюмували в СБУ.

Як уточнив Офіс генпрокурора, одного з поплічників Медведчука, громадянина РФ, було засуджено заочно.