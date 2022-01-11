Від коронавірусу помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону

Про це повідомляє Союз біатлоністів Росії.

За словами президента Федерації біатлону Санкт-Петербургу Дмитра Васильєва причиною смерті став COVID-19.

Анатолій Аляб'єв виграв дві золоті медалі Олімпіади-1980 у Лейк-Плесіді – в індивідуальній гонці та естафеті у складі збірної СРСР. Також він виграв на Іграх-1980 бронзу в спринті. На чемпіонатах світу Аляб'єв здобув дві бронзові медалі – у естафетах на ЧС-1981 та ЧС-1982.

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