Про це інформує Наталка Діденко.

24 лютого в Україні - перехідна доба від морозів до потепління.

Найближчої ночі найхолодніше буде в східних областях, -9-14 градусів, на решті території -2-8 градусів, на заході близько нуля.

А наступна ніч, на 25 лютого, вже буде значно теплішою, температура повітря підвищиться на 4-8 градусів.

Завтра вдень, у п'ятницю, температура повітря становитиме +3+6 градусів, на сході 0+3 градуси. У південній частині та західних областях +4+8, на Закарпатті, півдні Одещини та в Чернівецькій області +6+11 градусів.

Синоптична особливість завтрашнього дня - сильний вітер. Південні пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Бадьорий вітер - ознака весняних процесів.

24 лютого дощ пройде в західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, ввечері дощ дійде до північних областей України. На решті нашої території завтра - без опадів.

У Києві в п'ятницю очікується сильний південний вітер. Опади протягом дня малоймовірні, хіба що - хмарно. А ось ввечері може пройти дощ, можливо місцями з мокрим снігом.

Температура повітря 24 лютого вночі до 5 морозу, вдень до 5 тепла.

З найближчої синоптичної перспективи - субота буде дуже теплою, потім температура повітря урівноважиться. Поривчастий вітер - ознака перехідного сезону, завіватиме, все нормально, опади - періодичні.