Від морозів до потепління: прогноз погоди на 24 лютого від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує на п'ятницю 24 лютого перехід від морозів до потепління. В Україні будуть сильні вітри, місцями опади
Про це інформує Наталка Діденко.
24 лютого в Україні - перехідна доба від морозів до потепління.
Найближчої ночі найхолодніше буде в східних областях, -9-14 градусів, на решті території -2-8 градусів, на заході близько нуля.
А наступна ніч, на 25 лютого, вже буде значно теплішою, температура повітря підвищиться на 4-8 градусів.
Завтра вдень, у п'ятницю, температура повітря становитиме +3+6 градусів, на сході 0+3 градуси. У південній частині та західних областях +4+8, на Закарпатті, півдні Одещини та в Чернівецькій області +6+11 градусів.
Синоптична особливість завтрашнього дня - сильний вітер. Південні пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Бадьорий вітер - ознака весняних процесів.
24 лютого дощ пройде в західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, ввечері дощ дійде до північних областей України. На решті нашої території завтра - без опадів.
У Києві в п'ятницю очікується сильний південний вітер. Опади протягом дня малоймовірні, хіба що - хмарно. А ось ввечері може пройти дощ, можливо місцями з мокрим снігом.
Температура повітря 24 лютого вночі до 5 морозу, вдень до 5 тепла.
З найближчої синоптичної перспективи - субота буде дуже теплою, потім температура повітря урівноважиться. Поривчастий вітер - ознака перехідного сезону, завіватиме, все нормально, опади - періодичні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе