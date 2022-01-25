Від перездачі до відрахування: в Україні будуть карати за продаж курсових

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Верховної Ради.



Як відомо, законопроєкт № 5461 про внесення змін до Закону "Про освіту" щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів з порушенням принципів академічної доброчесності був внесений до Ради в травні 2021 року.



Проте у вівторок, 25 січня, депутати прийняли законопроєкт у першому читанні.



Документ підтримали 250 депутатів.



Зазначається, що законопроєкт розроблений для встановлення академічної відповідальності за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором.



Автори документа впевнені, що це дозволить більш ефективно протидіяти продажу академічних творів.



У покарання порушники можуть отримати:

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);

повторне проходження освітньої програми;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг з оплати навчання.

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У законопроєкт також пропонується визначити поняття "академічний твір" як твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, художньої, навчальної або іншої творчої діяльності, яке використовується для підтвердження результатів навчання, присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів, вчених звань.