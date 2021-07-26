Від початку доби на Донбасі окупанти 10 разів порушили "тишу": четверо військових поранені, троє травмованих

Про це повідомляє прес-служба ООС.



Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.



Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.



Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.



У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.



На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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