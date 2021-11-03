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Від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції, втрат немає

3 листопада, 2021 середа
17:37
війна з Росією ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне.

Втрат серед українських військових немає.
 

  • Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі російської ФСБ на Донеччині.

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