Від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції, втрат немає
Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба ООС.
Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне.
Втрат серед українських військових немає.
- Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі російської ФСБ на Донеччині.
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