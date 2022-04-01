Від початку масштабної агресії РФ в України загинули 153 дитини, щонайменше 245 поранено, – Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 153 загинуло та більш як 245 поранено", – ідеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15, у Києві –16.

Зазначають, що дані про загиблих і поранених дітей у Маріуполі та на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей встановлюються.

Повідомляється, що 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення. Того ж дня на Донеччині до лікувального закладу доставили 5 неповнолітніх, які зазнали поранення внаслідок обстрілу.

У Києві за 35 днів війни із російськими окупантами народилося 987 дітей. Серед новонароджених 25 двієнь.