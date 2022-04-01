Від початку масштабної агресії РФ в України загинули 153 дитини, щонайменше 245 поранено, – Офіс генпрокурора
Станом на 1 квітня в Україні внаслідок бойових дій загинуло 153 дитини, щонайменше 245 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській області
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 153 загинуло та більш як 245 поранено", – ідеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Київській області – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15, у Києві –16.
Зазначають, що дані про загиблих і поранених дітей у Маріуполі та на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей встановлюються.
Повідомляється, що 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення. Того ж дня на Донеччині до лікувального закладу доставили 5 неповнолітніх, які зазнали поранення внаслідок обстрілу.
- У Києві за 35 днів війни із російськими окупантами народилося 987 дітей. Серед новонароджених 25 двієнь.
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