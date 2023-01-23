Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 23 січня 2023 року більше ніж 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 438, Харківщині - 270, Київщині - 123, Херсонщині - 85, а також Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66 і Дніпропетровській - 63.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже в Україні ще йдуть активні бойові дії, а деякі регіони тимчасово окуповані.

Станом на 23 січня зниклими безвісти вважаються 341 дитину. Також 14 450 - рашисти депортували з тимчасово окупованих територій України.

Унаслідок бомбардування та обстрілів армією Росії пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.