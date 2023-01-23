Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 914 українських дітей отримали поранення
За даними Офісу генпрокурора, понад 914 українських дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості унаслідок бойових дій Росії від 24 лютого 2022 року
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 23 січня 2023 року більше ніж 1373 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 914 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 438, Харківщині - 270, Київщині - 123, Херсонщині - 85, а також Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66 і Дніпропетровській - 63.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже в Україні ще йдуть активні бойові дії, а деякі регіони тимчасово окуповані.
Станом на 23 січня зниклими безвісти вважаються 341 дитину. Також 14 450 - рашисти депортували з тимчасово окупованих територій України.
Унаслідок бомбардування та обстрілів армією Росії пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.
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