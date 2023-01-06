Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Зокрема українські правоохоронні органи зареєстрували 62 927 злочинів агресії та воєнних злочинів. Із них 61 144 – порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 67 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни, 41 – пропаганда війни, 1675 – інші.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.

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