Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано майже 63 тис. злочинів РФ
Станом на 6 січня 2023 правоохоронці зафіксували в Україні 62 927 воєнних злочинів, які скоїла Російська Федерація після 24 лютого 2022 року
Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
Зокрема українські правоохоронні органи зареєстрували 62 927 злочинів агресії та воєнних злочинів. Із них 61 144 – порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 67 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни, 41 – пропаганда війни, 1675 – інші.
- Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.
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